يتطلع الأهالي لمعرفة مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأربعاء 3-4-2024 الموافق 24 من شهر رمضان، لأداء فريضة الصلوات الخمسة في مواعيدها التي حددها قسم النتائج والتقويم، بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، للتزود بأكبر قدر من الطاعات، مع قرب انتهاء الشهر الفضيل.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، إمساكية شهر رمضان المبارك، والتي حددت مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأربعاء خلال السطور القادمة، كما أشارت إلى أن عدد ساعات الصيام اليوم بلغت 14 ساعة و23 دقيقة، ومن المقرر أن تزاداد عدد ساعات الصيام إلى 14:35 في آخر أيام الشهر الكريم .

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأربعاء 3-4-2024

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء 3-4-2024 سيحين في تمام الساعة 4:13 صباحا

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم الأربعاء 3-4-2024 سيحين في تمام الساعة 11:59 صباحا

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم الأربعاء 3-4-2024 سيحين في تمام الساعة 3:32 مساءً

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأربعاء 3-4-2024 سيحين في تمام الساعة 6:16 مساءً

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم الأربعاء 3-4-2024 سيحين في تمام الساعة 7:37 مساءً