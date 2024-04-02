7 أطعمة للحفاظ على صحة العقل.. تنشط المخ وتقوي الذاكرة

على مدار ساعات اليوم، يتعرض العقل لكثير من الضغوط التي تؤثر على أداء وظائفه الحيوية، وتجعل من الصعب علينا التركيز فيما نقوم به من أعمال، لذلك يتجه تفكيرنا نحو المشروبات المنبهة كوسيلة لزيادة الانتباه وتنشيط خلايا المخ، لكن مع إدمانها بمرور الوقت تتأثر أجهزة أخرى بالجسم، ما يدفعنا إلى البحث عن أطعمة صحية تزيد من نشاط العقل وتحافظ على صحته وتقوي الذاكرة.

أطعمة مفيدة للعقل

لحسن الحظ يمكن للتغذية السليمة أن تعزز أداء المخ للقيام بوظائفه وتنشيط الذاكرة، بما ينعكس على أداء الإنسان للمهام المختلفة وجودة العمل الذي يقوم به، ووفقاً لحديث الدكتور إيهاب جمال استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، فهناك عدة أطعمة تعمل على تنشيط خلايا المخ وإعادة بنائها، يمكن تحديدها في الآتي:

1. البيض: فهو من العناصر الغذائية الأساسية للناقلات العصبية بالمخ، لاحتوائه على الكوليسترول المفيد لخلايا المخ.

2. الزبيب: يحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز ومضادات الأكسدة التي تعمل على زيادة تدفق الدم إلى خلايا المخ، بما يسهم في تقوية عملية التركيز.

3. الكركم: يقدم فوائد مذهلة للمخ من خلال مقاومة الالتهابات التي تسبب بعض الأمراض مثل الزهايمر.

4. السمك: مصدر طبيعي لعنصر «الأوميجا 3» التي تلعب دورا مهما في تجديد الخلايا التالفة من المخ.

أطعمة لتنشيط الذاكرة وتقوية وظائف المخ

5. المكسرات وعلى رأسها عين الجمل: تحتوي على نسبة عالية من فيتامين «E» والعناصر الغذائية الأخرى، مثل المنجنيز والألياف المفيدة لصحة المخ وتنشيط الذاكرة.

6. بعض الزيوت الطبيعية مثل جوز الهند والزيتون: لقدرتهما على إمداد الجسم بالدهون التي تساعد خلايا المخ على استهلاك الطاقة بداخلها بما يمكن ملاحظته في زيادة التركيز والوقاية من التجلطات الدموية.

7. السبانخ: فهي من الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين «K» الذي يحسن من وظائف المخ ويساعده على التخلص من السموم.