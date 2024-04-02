موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024.. 23 رمضان

يولي عشرات الآلاف من المسلمين، أهمية كبرى لموعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024 والموافق ثالث أيام العشر الأواخر، والثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، تحسبًا لأنّ تكون ليلة القدر إذ إنّها ثاني الأيام الوترية، ويختلف موعد أذان الفجر كل يوم عن الذي يسبقه بدقائق معدودة، وفقًا لإمساكية رمضان 2024.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024، والموافق الثالث والعشرين من شهر رمضان، في ظل الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها طوال أيام شهر رمضان.

ويأتي موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 23 رمضان، وثان أيام الليالي الوترية مبكرًا بمقدار دقيقتين عن موعده بالأمس، وكذلك موعد السحور والإمساك، بينما يأتي موعد الشروق اليوم في الفيوم مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة، ويزداد عدد ساعات الصيام 3 دقائق كاملة، ويأتي موعد أذان المغرب متأخرًا بمقدار دقيقة.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الثلاثاء 2-4- 2024

وبحسب إمساكية رمضان 2024، فإنّ أذان الفجر اليوم في الفيوم الثلاثاء 2-4- 2024 الموافق ثان الأيام الوترية، يحل في تمام الساعة 4:17 صباحًا، بينما يبدأ السحور في تمام الساعة 1:57 بعد منتصف الليل وحتى موعد الإمساك 3:57 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويحل موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم، بعد موعد الأذان بمقدار ثلث ساعة، إذ تبدأ إقامة الصلاة في تمام الساعة 4:37 صباحًا، بينما يحل موعد الشروق اليوم في الفيوم الساعة 5:45 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في الفيوم، الموافق الثالث والعشرين من رمضان، فإنّها تبلغ نحو 14 ساعة و19 دقيقة، بينما تأتي مواقيت الصلاة اليوم كما يلي:

موعد أذان الظهر اليوم.. 12:00 مساءً.

موعد أذان العصر اليوم.. 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم.. 6:16 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم.. 7:34 مساءً.

موعد صلاة التراويح اليوم.. عقب صلاة العشاء.

موعد صلاة التهجد اليوم.. بدءًا من 12:01 منتصف الليل.