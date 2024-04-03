سفيرة البحرين بالقاهرة تهنئ الرئيس السيسي: مشروعات قومية كبرى غير مسبوقة

قدمت السيدة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قسم اليمين لفترة رئاسية جديدة.

صادق أمنياتنا للشقيقة مصر بمواصلة مسيرة البناء والازدهار والاستقرار

وكتبت سفيرة البحرين عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»: «اسمى آيات التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري الشقيق بمناسبة أداء فخامته اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة».

وأضافت «مع صادق أمنياتنا للشقيقة مصر بمواصلة مسيرة البناء والازدهار والاستقرار في ظل ما تشهده من نهضة تنموية وحضارية ومشروعات قومية كبرى غير مسبوقة يلمسها الجميع».

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة إيذانًا ببدء فترة رئاسية جديدة تمتد لـ6 سنوات، بحضور أعضاء المجلس ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية والوزراء وكبار المسئولين بالدولة.

ورفع الرئيس السيسي علم مصر على ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية بحضور مجموعة من المواطنين وكبار رجال الدولة.