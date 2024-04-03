صداقة استمرت ربع قرن.. 5 أعمال فنية جمعت بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني

علاقة صداقة قوية داخل وخارج الوسط الفني، ربطت بين الفنانين ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز، على مدار ما يقرب من ربع قرن، إذ تصدر الكدواني محرك البحث «جوجل» مؤخرًا، بعد حديثه في أحد اللقاءات التلفزيونية عن صداقته بكريم، لافتًا إلى أن صداقتهما لها ملامحها الخاصة بينهما.

وخلال تصريحاته التليفزيونية الأخيرة، قال ماجد الكدواني، إنه يحب الحديث كثيرًا مع صديقه كريم عبد العزيز، إذ يمكنهما التحدث سويًا على مدار 8 ساعات متواصلة، فضلًا عن إشارته إلى قوة علاقتهما، لافتًا إلى أنه إذا تلقى ضربة من كريم في يومًا من الأيام سيسامحه، «لوفي يوم كريم اتنرفز وزعل وقلع جزمته ضربني بها هسامحه عشان ميبقاش حسد، أنا لو عمل فيَا إيه لا يمكن أزعل منه، إحنا على مدار الـ24 سنة عدينا بنجارب كتير، وشفنا حاجات كتير سوا».

أعمال جمعت بين ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز

بخلاف علاقة صداقتهما، فقد جمعت مجموعة من الأعمال الفنية المميزة بين الثنائي ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز، وهي:

فيلم حرامية في تايلاند

عرض فيلم حرامية في تايلاند عام 2003، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول شاب يبحث عن شقيقه الآخر بعد وفاة والدتهما، وبعد الوصول إليه يقعان في عديد من المتاعب والمواقف الكوميدية.

فيلم حرامية في كي جو تو

فيلم حرامية في كي جو تو عُرض عام 2001، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أيضًا، حول شاب يهوى السرقة يجد نفسه مسؤولًا عن تربية ابنة صديقه بشكل مفاجئ بعد دخوله السجن، ومن ثم يتعرف على فتاة من عائلة أرستقراطية، ويقع في حبها وتتوالى الأحداث.

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

تدور أحداث الفيلم حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجين بها في أحداث كوميدية، وتم عرضه في عام 2021.

فيلم نادي الرجال السري

تدور أحداث العمل الذي عرض في عام 2019، حول مجموعة من الرجال يخصصون مكانًا سريًا لهم للابتعاد عن زوجاتهم، والاستمتاع بأوقات فراغهم به في إطار كوميدي.

مسلسل الاختيار الجزء الثاني

شارك كل من الثنائي ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، بتقديمهما شخصيتين من رجال الأمن الوطني.