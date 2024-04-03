مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9.. هل يعود شقيق آسر ياسين إلى زوجته؟

لم تنته الخلافات الزوجية بين أحمد خالد صالح وزوجته «نهى» في أحداث مسلسل بدون سابق إنذار، والتي نشبت بينهما بعد حفل الزفاف، حيث قررا الانفصال ليحاول آسر ياسين ووالدته الفنانة نهال عنبر إقناعهما بالتراجع عن فكرة الطلاق، وينتظر الجمهور هل يعود شقيق آسر ياسين لزوجته في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9 أم لا.

أحداث الحلقة 8 مسلسل بدون سابق إنذار

لم تهدأ الفنانة نهال عنبر والدة آسر ياسين «نيفين» خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل بدون سابق إنذار، وحرصت على بذل الكثير من الجهد، لإعادة الأوضاع بين ابنها حسن «أحمد خالد صالح» وزوجته نهى «جهاد حسام الدين» لطبيعتها، بعدما شهدت الحلقات الماضية صراعات وخلافات بين الطرفين وصلت بهما إلى الطلاق، وأوضحت نهال عنبر الظروف الصعبة التي يعانيها ابنها حسن خلال الفترة الحالية لتتفهم نهى الأمر.

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10 على قناة DMC اليوم، في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار

يشارك في مسلسل «بدون سابق إنذار» آسر ياسين وعائشة بن أحمد في أول عمل يجمعهما ويشاركهما أحمد خالد صالح ونهال عنبر وأحمد علي ماهر، من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.

رحلة علاج سرطان الدم «لوكيميا»

وتدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول الزوجين آسر ياسين «مروان»، وعائشة بن أحمد «ليلى» التي تنقلب رأسا على عقب، بعد اكتشافهم مرض ابنهم عمر بسرطان الدم «لوكيما» ما يتطلب العديد من التحاليل والأشعات التي كشفت عن صدمة كبيرة، وهي أن الطفل عمر ليس ابنهما، ونجلهما الحقيقي تم تبديله أثناء الولادة.