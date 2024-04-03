تفاصيل حريق ملهى ليلي في إسطنبول.. النيران تودي بحياة عشرات القتلى

اندلع حريق ضخم في مدينة إسطنبول التركية فجر اليوم، إذ نشبت النيران في ملهى ليلي يخضع لأعمال تجديد في منطقة بشيكتاش، ما أسفر عن مقتل 29 شخصًا حتى الآن.

الملهى مكون من 16 طابقا

ونقلت وسائل إعلام تركية بيان ولاية اسطنبول، والذي جاء فيه، أن حريقا اندلع في ملهى موجود أسفل مبنى شاهق مكون من 16 طابقا، جراء أعمال التجديد الجارية في الملهى، وأرسلت السلطات سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق، فور حدوث الحريق.

وأشار البيان إلى أن فرق الإطفاء في أسطنبول تدخلت بواسطة 31 مركبة، و86 عاملا، وتمكنت من إخماد الحريق.

ارتفاع الضحايا إلى 29 شخصا

وارتفع عدد ضحايا الحريق إلى 29 شخصا، فيما يستمر علاج شخص مصاب داخل المستشفى، بينما تواصل الفرق المعنية العمل بالمبنى، وجرى نقل جثث الضحايا من مكان الحادث إلى معهد الطب الشرعي بسيارات الإسعاف.

وأصدرت النيابة التركية أمر بحبس 5 متهمين، بينهم 3 من موظفي الملهى والمدير، والشخص المسؤول عن التجديد.