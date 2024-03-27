محافظ القليوبية عن حريق محطتي الخصوص والقلج: لا توجد خسائر بشرية

انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى 5 مواقع تابعة لشركة الصرف الصحي بالقاهرة في محطتى القلج والخصوص لتفقدها، وذلك بعد إعلان الشركة في بيان، حدوث تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي في هذه المناطق، مما أدى إلى اشتعال حرائق بها، ولكن تمت السيطرة عليها بالتعاون مع الدفاع المدني ولا توجد أي خسائر بالأرواح وجارى حصر الخسائر المادية.

محافظ القليوبية يتفقد موقع الحريق

وتفقد محافظ القليوبية والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موقع الانفجار بمحطة الخصوص والقلج، وتابع الآثار الناجمة عن الحريق التي تم احتوائها على الفور وإعادة تشغيل المحطة مرة أخرى.