«التموين» تكشف تفاصيل طرح كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 25%

كشف اللواء علي أشرف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل طرح الوزارة كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 25%.

طرحه في منافذ مستقلة

وقال «أشرف»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «ستطرح في منافذ مستقلة منعا من حدوث تداخل في استخدام كروت الخبز البلدي».

وأضاف: «منافذنا منتشرة على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة بواقع 15 منفذًا بالإضافة إلى كل مجمعات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في جميع المحافظات بالوجه البحري والوجه القبلي».

توفير منتجات رمضان بتخفيضات

وتابع: «نحن معنيون بتوفير منتجات رمضان للشعب المصري، وكُلفنا بتوفير منتجات كحك العيد بجودة عالية وأسعار متميزة تحقق التوازن في الأسعار للتعامل مع موجة الغلاء، وسنطرح البسكويت والكعك والبيتي فور وتبدأ من كيلوجرام واحد والأسعار تبدأ من 140 جنيهًا للكيلو، وسنطرح أيضًا العلب المشكلة التي تصل إلى 5 كيلوجرامات ويبدأ سعر العلبة من 155 جنيهًا».