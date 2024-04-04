مسلسل جودر الحلقة 10.. ياسر جلال يبدأ رحلته للعودة إلى مصر

حالة من السعادة سيطرت على جودر بعد موافقة ملك جزيرة النحاس على مساعدته في العودة إلى مصر، واشتياقه إلى والده وأشقائه وحبيبته شروق «جيهان الشماشرجي»، ويريد أن يعلم ماذا فعلت بهم السنوات الماضية، بعد أن مرّ على غيابه 10 سنوات كاملة في جزيرة النحاس، وانقطاع أخباره عن عائلته، إلا أنّ المفاجآت كانت في انتظار جودر بمصر، وهذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل جودر الحلقة 10 الليلة.

مسلسل جودر الحلقة 10

وشهدت الحلقة تجهيز رجال جزيرة النحاس سفينة كبيرة لـ جودر محمّلة بأفخم أنواع الحرير والأقمشة ليعود بها إلى مصر، بأمر ملك جزيرة النحاس، الذي طلب من جودر العودة مرة أخرى إلى جزيرتهم في المستقبل، وأكد له أنّ أهل الجزيرة لن تنسى أبدا دور جودر لإنقاذهم من الساحرة شواهي، وتستمر مفاجآت شهرزاد لشهريار الليلة في أحداث مسلسل جودر الحلقة 10.