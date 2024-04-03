موعد شم النسيم 2024.. ما سر ارتباطه بعيد القيامة المجيد؟

يعد موعد شم النسيم 2024، من المواعيد المحببة لدى جموع المصريين، إذ ينتظرون هذا اليوم للاحتفال مع الأهل والأصدقاء؛ ويعود الاحتفال به إلى المصريين القدماء منذ آلاف السنين، ويرتبط ببعض الطقوس أبرزها الخروج إلى المتنزهات العامة وتناول عدد من الأطعمة منها الفسيخ والأسماك المملحة والمدخنة.

موعد شم النسيم 2024

وموعد شم النسيم يرتبط ارتباطا وثيقا بعيد الربيع من جانب، وعيد القيامة المجيد من جانب آخر، فما سر هذا الارتباط؟

وعن موعد شم النسيم 2024، وسبب ارتباطه بالربيع وبعيد القيامة، كشف الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريح لـ«الوطن» السبب قائلا: إن عيد شم النسيم يحتفل به المصريون القدماء منذ آلاف السنين مع مطلع الربيع وكلمة شم النسيم تعني بستان الزروع.

سر ارتباط شم النسيم بعيد القيامة المجيد

وتابع «تادرس» أنه مع انتشار الديانة المسيحية في مصر في القرن الرابع الميلادي، وجد المصريون أن موعد شم النسيم يقع داخل موسم الصوم الكبير المقدس الذي يسبق عيد القيامة المجيد، ويتميَّز بالعبادة والامتناع عن جميع الأطعمة التي من أصل حيواني، فكانت هناك صعوبة الاحتفال بعيد الربيع، بما فيه من طقوس احتفالية.

موعد إجازة شم النسيم

وقال تادرس إن موعد شم النسيم، وقتها تم تأجيله إلى ما بعد فترة الصوم، واتفقوا على الاحتفال به في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، والذي يأتي دائمًا يوم الأحد؛ لذلك يكون عيد شم النسيم يوم الاثنين التالي له، ومن هنا يكون موعد شم النسيم 2024، يوم 6 مايو المقبل.

وطبقا للموقع الرسمي للحكومة المصرية، جرى تحديد هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص.