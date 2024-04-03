بعد 5 سنوات من الواقعة.. لص يعترف بسرقة مرحاض بـ5 ملايين جنيه إسترليني

منذ 5 سنوات، كانت هناك واقعة سرقة غريبة، بطلها رجل إنجليزي يبلغ من العمر 39 عامًا، بعدما اعترف بسرقة مرحاض مصنوع من الذهب عيار 18 بقيمة ما يقرب من 5 ملايين جنيه إسترليني من قصر بلينهايم.

المرحاض جرى السطو عليه في عام 2019، أثناء عرضه في معرض فني بمنزل أجداد ونستون تشرشل في أوكسفوردشاير.

اللص يعترف بتفاصيل السرقة

بعد 5 سنوات من الواقعة، اعترف اللص الإنجليزي جيمس شين، أخيرا، بأنه مرتكب جريمة السطو ونقل الممتلكات بطريقة غير شرعية، وذلك منذ ساعات قليلة، بحسب صحيفة «دايلي إكسبريس».

يقضي شين، 39 عامًا، من مقاطعة نورثانتس، بالفعل حكمًا بالسجن لمدة 17 عامًا بتهمة السرقة، بما في ذلك سرقة ماكينات صرف النقود و400 ألف جنيه إسترليني من الجرارات والجوائز من المتحف الوطني لسباق الخيل في نيوماركت.

اتهام 3 أشخاص آخرين بالتورط في سرقة المرحاض الذهبي

ونفى ثلاثة رجال آخرين التهم المتعلقة بالسرقة، ومن المقرر أن تتم محاكمتهم العام المقبل، بحسب التقرير.

كان المرحاض الفني المصنوع من الذهب، متاحًا للزوار لمشاهدته والجلوس عليه أيضًا، وهو عمل فني للفنان ماوريتسيو كاتيلان وتم تركيبه في القصر بالقرب من الغرفة التي ولد فيها تشرشل.