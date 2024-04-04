مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.. شريف منير يبحث عن سنواته الضائعة بعد الطلاق

تغيّرات كبيرة شهدتها شخصية أدهم «شريف منير» بعد طلاقه من ياسمين «رانيا يوسف» ومغادرتة المنزل، حيث أعلن لطبيبه النفسي أنّه سيحاول تعويض سنواته الضائعة وعددها 25 عاما فترة زواجه بياسمين، ويقرر أن يمارس حياته، وتشهد أحداث الحلقة 10 من مسلسل بقينا اتنين، تغيير «أدهم» طريقة ملابسه، وتقليد الشباب في زيهم.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10

وأصبح «أدهم» يتجاهل اتصالات بعض أفراد الأسرة الراغبين في إقناعه بالعودة إلى المنزل، ضمن أحداث مسلسل بقينا اتنين، ويؤكد لهم أنّه استعاد حريته وسيستفيد منها جيدا.

وعلى الجانب الآخر تحاول «ياسمين» إخراج ابنها مروان من حالة الاكتئاب التي يمر بها وتشجيعه على العودة إلى ممارسة رياضته المفضلة البوكسينج، مؤكدة أنّ والده سيعود إلى المنزل مرة أخرى بعد أن يهدأ نفسيا، مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10، والتي تعرض حصريا على سي بي سي.