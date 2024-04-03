رفع حالة التأهب القصوى بمستشفيات أسوان الجامعية لاستقبال العيد

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان استعداد مستشفيات الجامعة لاستقبال عيد الفطر المبارك بفرض حالة الطوارئ القصوى بجميع أقسام المستشفيات، مكلفا إدارة المستشفيات بمتابعة انتظام الخدمة الصحية المقدمة للمرضى خلال تلك الفترة، مقدما التهنئة للعاملين بالجامعة والمستشفيات بأسوان، وكذا لجميع أهالي أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك.

رفع حالة التأهب القصوى بمستشفيات أسوان الجامعية

وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسوان الجامعية، إلى أن تم وضع خطة عمل خلال أيام العيد تستهدف رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، إضافة إلى توفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد، مع زيادة عمل الأفراد المتواجدة من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، ووضع جداول دقيقة وعادلة لأوقات الإجازات والراحة، مع تجهيز أطقم طبية بديلة للأطقم المناوبة لتولي العمل فى حال حدوث أى طوارئ يعيق عمل الأطقم المتواجدة.

وأوضح الدكتور محمد صلاح الدين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان، أن مستشفيات جامعة أسوان تعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطن سواء بمستشفى الباطنة التخصصي الجديد أو مستشفى أسوان الجامعي اللذان يقدمان الخدمة الطبية والصحية على قدم وساق لكافة الفئات بمحافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد في ظل التعاون بين مستشفيات جامعة أسوان ومديرية الصحة بالمحافظة وهيئة التأمين الصحي الشامل.