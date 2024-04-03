ندوة توعوية عن مخاطر الابتزاز الإلكتروني في شمال سيناء

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ندوة توعوية تحت عنوان «الابتزاز الإلكتروني آفة العصر الحديث» تحت شعار «ثقافتنا في معرفتنا» بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأشار مصطفى مجاهد، رئيس حي منطقة خدمات ضاحية السلام التابعة لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أن وحدة السكان الفرعية ناقشت خلال الندوة التعريف بالابتزاز الإلكتروني، أنواعه، مادي، جنسي، منفعي، عاطفي، أضراره النفسية، الاجتماعية، أسبابه، ضحاياه، كيفية مواجهته، وعقوبته وفقا للقانون المصري.

الابتزاز الإلكتروني ظاهرة جديدة على مجتمعنا

قالت أماني أحمد حسن، مدير وحدة السكان المركزية بمحافظة شمال سيناء إن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة جديدة على مجتمعنا تسبب الكثير من الأضرار النفسية، الاجتماعية لفئات معينة من المجتمع، وهي ضمن المشكلات التي رصدتها وحدات السكان بالمحافظة، وتم وضعها ضمن خطة العمل، حيث عانت منها إحدى فتيات الجامعة بمدينة العريش مما أدى إلى تخلصها من حياتها، مشيرة إلى أنه جاري الإعداد لندوات توعوية عن مخاطر الابتزاز الإلكتروني النفسية، والاجتماعية ضمن خطة العمل التي وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية.

الابتزاز الإلكتروني هو إحدى جرائم انتهاك الحريات

وأوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير الإدارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية المحلية، أن الابتزاز الإلكتروني هو إحدى جرائم انتهاك الحريات التي جرمها الدستور المصري، ولفتت إلى أن الندوات عقدت للحد من زيادة مثل هذه المشكلات داخل المجتمع.