أسعار الفسيخ والرنجة في الدقهلية.. الكيلو يبدأ من 150جنيها

يقترب موعد عيد الفطر المبارك ويستعد الكثير من المواطنين لتناول الأسماك المملحة والمدخنة، لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الفسيخ والرنجة في الدقهلية، من أجل شرائها ويعتبرها البعض كسر لروتين الأطعمة المعتادة.

أسعار الفسيخ والرنجة في الدقهلية

واستعرض محمد الشحات صاحب محل أسماك أسعار الفسيخ والرنجة في الدقهلية أثناء حديثه لـ«الوطن»، التي جاءت كالآتي:

- كيلو الفسيخ يبدأ من 200 جنيه

- كيلو الرنجة تبدأ من 150 جنيها

- كيلو السردين يبدأ من 100 جنيه.

وأكد الشحات أن الكثير من المواطنين يسعتدون لشراء الأسماك المملحة بمختلف أنواعها من أجل أن تناولها في العيد:«المكان بيكون زحمة خاصة بعد انتهاء شهر رمضان، 30 يوم من غير فسيخ ورنجة كثيرة بالنسبة للمصريين، علشان كدة هي أول وجبة بعد رمضان بيقبلوا عليها».

إقبال على الفسيخ والرنجة في العيد

وأضاف أن أكثر الأيام ازدحام في العيد هي ثاني يوم: « ثاني يوم بيكون يوم زحمة جدا، وكل العمال في المحل موجودين على استعداد تام، لأن المواطنين أول يوم بيكونوا لسه خارجين من الصيام، لكن ثاني يوم العصر الكل بيفكر يشتري الفسيخ والرنجة».

وأوضح شريف اليماني صاحب محل فسيخ في الدقهلية لـ«الوطن» أن الأسعار تختلف من نوع إلى آخر:«في نوع يبدأ من 160 جنيها وفي نوع آخر من الفسيخ يوصل لـ300 جنيها على حسب الحجم، والرنجة تختلف ما بين مبطرخة أو عادية وتبدأ من 150 جنيها».