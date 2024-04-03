عضو بـ«الشيوخ»: كلمة الرئيس السيسي خلال أداء اليمين خارطة طريق للجمهورية الجديدة

تقدم النائب اللواء هارون عبد الحميد أبو سحلي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلف اليمين الدستورية لولاية جديدة، داعيا المولى عز وجل أن يعينه ويسدد خطاه لمستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

مرحلة جديدة لبناء الإنسان المصري

وثمن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في بيان له، خطاب الرئيس السيسي، في حفل حلف اليمين لولاية رئاسية جديدة أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، واصفا إياه بـ«التاريخي»، مؤكدا أن كلمة الرئيس للمصريين بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية وصولا للجمهورية الجديدة، وبداية لمزيد من الاستقرار والأمن والأمان ومرحلة جديدة لبناء الإنسان المصري الذي هو على رأس أولويات الرئيس السيسي، فضلا عن جني ثمار المشروعات السابقة وبداية أخرى لإنجازات قادمة.

وأكد عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أن الولاية الرئاسية الجديدة، انطلاقة من واقع قائم تستعرضه مصر اليوم في روعة مشهد العاصمة الإدارية كأهم المدن الذكية الجديدة أمام العالم، وتسعى نحو اكتمال مشهد رؤية مصر 2030، وهناك العديد من الآمال والطموحات التي تلزم الجميع بالتكاتف والعمل الجاد من أجل المواطن المصري، مؤكدا أن اليوم جاء تتويجًا لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصري لتحقيق تطلعاته وآماله في استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على أمن وأمان الوطن.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حمل على عاتقه آمال وطموحات المصريين، وواجه ومن خلفه أبناء الشعب المصري مخططات ومؤامرات قوى الشر والإرهاب بكل شجاعة حتى عبر بالوطن إلى بر الأمان، فضلا عن سعي الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

الشعب المصري يثق في الرئيس

واختتم أبو سحلي، بيانه بالتأكيد على أن الشعب المصري العظيم يثق في الرئيس عبدالفتاح السيسي ثقة لا مثيل لها، داعيا جموع المصريين للوقوف خلف قيادته الحكيمة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار وبناء جمهورية جديدة قوية وراسخة.