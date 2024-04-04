هل يمكن إلغاء التوكيل الرسمي العام؟.. قانوني يجيب

تعتبر التوكيلات الرسمية أو الخاصة من الأوراق المُتداولة لدى مكاتب الشهر العقاري وقد أحاطها القانون بالعديد من الضمانات حفاظاً على حقوق الغير، نرصد لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني ما معنى التوكيل، وهل يمكن إلغاء التوكيل الرسمي العام.

قال محمود جمال المحامي، إن الوكالة هي العلاقة التى يلتزم فيها الوكيل بعمل قانوني لحساب مٌوكله، مثل التوكيل بين المحامي وموكله أو توكيل خاص لإنجاز بعض الأعمال.

إلغاء التوكيل الرسمي العام

وأضاف «جمال»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أنواعا من التوكيلات ليس من السهل إلغاؤها ومن هذه التوكيلات التوكيل الرسمي العام ويمكن إلغاؤه، لكن بشرطين أولهما ألا يكون متضمناً حقاً للوكيل على شيئ بعينه، ثانياً ألا يكون متضمناً عبارة «لايلغي التوكيل إلا بحضور الطرفين».

طريقة إلغاء التوكيل

يمكن لأي شخص حرر توكيل أن يتوجه للشهر العقاري الصادر منه التوكيل والتقدم بطلب لأحد الموظفين بهدف إلغاء التوكيل، ثم يأخذ ما يُفيد إلغاؤه للتوكيل وإخطار الوكيل بإلغاء التوكيل سواء بشكل مباشر أو عن طريق البريد .