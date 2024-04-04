قدمت الحلقات الماضية من مسلسل مليحة مجموعة من الأحداث التاريخية المهمة التي شهدها الصراع الفلسطيني ضد المحتل الإسرائيلي، والتي كان أبزرها كان اغتيال الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، وإليكم مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 10.

سجن الشيخ أحمد ياسين

وقد كان الشيخ أحمد ياسين يعمل إماما لمسجد العباسي في قطاع غزة، ويحاول بجوار ذلك حشد جموع الفلسطينيين من فوق منبره لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ليعتقله الاحتلال في عام 1983 بتهمة حيازة سلاح وتشكيل تنظيم عسكري، والتحريض على إزالة إسرائيل من الوجود، وصدر بحقه حكما بالسجن 13 عامًا، لكن أُفرج عنه بعدها بعامين في عملية تبادل للأسرى بين سلطات الاحتلال والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 10

وعن مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 10 فهي تأتي عبر قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، وتأتي مواعيد العرض على النحو التالي:

- تعرض الحلقة 10 على قناة CBC في تمام الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

- تأتي الحلقة العاشرة على قناة الحياة، في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- وعلى قناة أون فتكون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مساء.