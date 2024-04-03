ينتظر المسلمون في سوريا انتهاء أيام شهر رمضان المبارك لاستقبال أول أيام عيد الفطر، وفي كل عام ينتظرون استطلاع هلال شوال، وهذا العام ينتظرون تحديد موعد عيد الفطر 2024 سوريا من جهتين الأولى الجمعية الفلكية السورية، على أن يبقى القرار النهائي بيد المجلس العلمي الفقهي الذي يعلن رسميا موعد عيد الفطر 2024 سوريا.

موعد عيد الفطر 2024 سوريا وفقا للجمعية الفلكية السورية

أعلنت الجمعية الفلكية السورية، في بيان رسمي موعد عيد الفطر 2024 في سوريا فلكيا، بأن يكون أول أيام عيد الفطر في سوريا 10 أبريل 2024.

وقال محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية، إن نهاية شهر رمضان المبارك فلكيا من المتوقع أن تكون في يوم الثلاثاء 9 أبريل الجاري على أن يكون موعد عيد الفطر 2024 سوريا 10 أبريل، مضيفا أن ما يعطل الرؤية سيكون ظاهرة الكسوف المتوقعة في ذات التوقيت الذي حددته الجمعية الفلكية السورية والكسوف الكلي في القارة الأمريكية يوم 8 أبريل ما يجعل هلال شوال غير مرئي في سوريا.

وأشار رئيس الجمعية الفلكية السورية إلى أن من المتوقع أن يكون الكسوف مساء يوم الاثنين 28 رمضان الموافق لـ8 أبريل، وهو ما يرتبط بمجموعة من الحسابات الفلكية التي تؤدي إلى «عدم وجود هلال لالتماسه في يوم 8 أبريل الموافق والاستطلاع سيكون 9 أبريل».

موعد عيد الفطر 2024 سوريا المجلس العلمي الفقهي

وعلى الرغم من أن الجمعية الفلكية السورية حددت موعد عيد الفطر 2024 سوريا في 10 أبريل إلا أن القرار النهائي المعتمد والذي يحسب من خلاله العديد رسميا هو قرار المجلس العلمي الفقهي، وهو ما ينتظره السوريون في الوقت الحالي.