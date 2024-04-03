حسام حبيب: لما بحب واحدة وتغلط فيا كتير كنت أبحث عن مبررات لها

تحدث الفنان حسام حبيب عن علاقاته العاطفية، وذلك خلال حلوله ضيف على برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، ويذاع عبر شاشة قناة «الحياة».

حسام حبيب يتحدث عن علاقاته العاطفية

وقال حسام حبيب: «لما كنت بحب واحدة وأنا صغير واتخانقنا وهي غلطت فيا أكتر، أنا كنت بدور أنا عملت إيه عشان هي توصل لكدا، لإني كنت بحس إني غلطان على طول، وكنت بطلع عذر، لأن لو مفيش عذر فالعلاقة انتهت».

وأضاف: «اكتشفت أنني دائما ما أفكر بقلبي وليس عقلي، وهذا شيء خطير على الإنسان؛ لأنه يضطر أن يسامح كثيرا حتى لو وصل الأمر لـ ألف مرة، ولكن عندما يصل الإنسان لمرحلة الرفض سيرفض للأبد، وأنا أحكم على جميع الأشياء بالمشاعر».

وتابع: «ساعات العقل بيقول في موقف البعد هنا أحسن كتير من القرب، وساعات الاتنين ميبقاش فيهم راحة، ساعات العقل بيبقي رافض العلاقة دي تنتهي فيبحث عن مبررات عشان تكمل، وفي الآخر الشخص هو اللي بيبقى متأثر».