حسام حبيب: «بحب ربنا بس مبصليش وبخاف أواجهه»

تحدث الفنان حسام حبيب خلال ظهوره ضيفا على برنامج ع المسرح الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب عن تفاصيل حياته الخاصة وعلاقته بالدين والصلاة.

حسام حبيب يكشف علاقته بربنا

قال الفنان حسام حبيب: «أنا بحب ربنا جدا جدا جدا ودايما في دماغي بس حاجة غريبة جدا مبصليش، قالتلي أنت بتهرب من مواجهته خايف أبقى مزعله هقوله ايه وقتها فبحاول أتفادى الاتصال المباشر مع ربنا».

أضاف حبيب: «الاتصال المباشر بيعلمك المواجهة والاعتراف بأخطائك والفضفضة، لكن الهروب فيه نوع من أنواع الكذب تكذب على نفسك لأن ربنا شايف عيوبك، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كل شوية هقف قدام ربنا فده هيقلل أخطاءك».

حسام حبيب: مينفعش تكدب على نفسك

تابع: «اتصالك بربنا موجود طول الوقت فهو شايفك طول الوقت فمينفعش تكدب على نفسك بأنك تهرب من الصلاة علشان ربنا ميشوفكش».