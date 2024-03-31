وفاة صاحب أشهر صورة بعد تعويم السفينة الجانحة.. تنبأ بوفاته عبر فيسبوك

كان يتكئ على إحدى السٌفن سعيدًا، يفتخر بما قدمه هو وزٌملاؤه في حل أزمة قالت عنها كبرى الدول وشركات الإنقاذ في العالم إنها لن تُحل قبل شهر بحد أدنى، في أزمة السفينة البنمية الجانحة EverGiven، لتفاجأ أسرته وأصدقائه قبل ساعات بوفاة الشاب أحمد عزت عبدالحميد بعدما تصدرت صورته عناوين الصٌحف المحلية والعالمية عام 2021.

وفاة أحد أبطال السفينة الجانحة

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وفاة أحمد عزت صاحب الـ39 عامًا، عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وأحد المشاركين في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس عام 2021، وبطل إحدى أشهر الصور لعملية التعويم.

وكتبت الصفحة منشورًا تنعي خلاله الفقيد قائلة: «ببالغ الأسى ومزيد من الحزن وبقلوب مُؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية فقيدها الزميل أحمد عزت سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وعقب إعلان خبر الوفاة، تحولت صفحات الأصدقاء إلى دفتر عزاء ينعون خلالها صديقهم الراحل، إذ كتب علي الهواري: «الله يرحمك يا أحمد والله كل الناس بتحبك وتشهد برجولتك وشهامتك وخفة دمك ربنا يغفرلك ويسامحك ويجعل مثواك الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

أحمد تنبأ بوفاته بمنشور على فيس بوك

كما نشر الكاتب تامر عبده أمين كلمات مؤثرة في نعي الشاب الثلاثيني أحمد عزت قائلًا: «أحمد توفى من شوية.. توفى فجأة بدون مقدمات وكان كاتب قبلها على فيسبوك ابقوا افتكروني بالخير، أنا مٌؤمن إن الواحد فينا بيحس قبل وفاته، والراجل ده كل اللي تعاملوا معاه أكدوا على نقائه وطيبته وجدعنته واحترامه وإنه كان بيتقي ربنا في شغله في زمن قلوا فيه اللي يعرفوا ربنا أساسًا في حياتهم عشان يعرفوه في الشغل».

وأضاف «تامر»: «أحمد عزت واحد من عمال قناة السويس اللي قدروا من 3 سنين يعوموا السفينة الجانحة العملاقة إيفر جيفين بشوية لودرات، أحمد ده لوحده اشتغل 17 ساعة متواصلة بدون نوم لحد ما ربنا جعله سبب هو وزمايله في تعويم السفينة تاني، وبعد ما خلص مهمته نام جنب البلدوزر اللي بيسوقه تحت السفينة واتصور صورة الانتصار الشهيرة دي اللي نقلتها كل وسائل الإعلام العالمية».