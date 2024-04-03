ملخص الحلقة 9 مسلسل مليحة.. إنقاذ غزة وتحرير 1027 أسيرا من سجون إسرائيل

استهلت الحلقة 9 من مسلسل مليحة حكاياتها عن القضية الفلسطينية، التي يرويها الجد لحفيده، ذاكرا أحداث 2005 بعد وفاة ياسر عرفات، فقد جرت انتخابات على السلطة الفلسطينية في يناير 2005 وفاز فيها محمود عباس، وكانت إسرائيل في ذلك الوقت تقوم بشتى جرائم القتل والتشريد ضد أهالي غزة.

هدنة وتحرير غزة

تدخلت مصر في ذلك الوقت لإنقاذ غزة من براثن هذا القتل والتشريد، واستطاعت بمساعدة الأردن أن توقع اتفاق لهدنة وقّع عليه محمود عباس وشارون في شرم الشيخ، فسحبت إسرائيل قواتها من غزة، واضطرت لإخلاء مستوطناتها خوفا من الصواريخ، وبعدها بعام قررت حركة المقاومة الإسلامية حماس المشاركة في الانتخابات البرلمانية وفازت بفارق كبير على حكم قطاع غزة، ليزيد الانقسام بينها وبين حركة فتح، ويتحول الصراع من الكلام إلى السلاح.

ملخص الحلقة 9 مسلسل مليحة

وتستمر حكاية الجد خلال الحلقة 9 ويوضح أن قادة الفصائل الفلسطينية طالبوا وهم في الأسر الإسرائيلي إبرام وثيقة لإنهاء الانقسام، فحاولت الحركتان فتح وحماس تشكيل حكومة ائتلاف وكادتا أن تصلا إلى اتفاق، لولا تدخل إسرائيل وأمريكا اللذين يفضلان أن يظل الانقسام في الداخل الفلسطيني مستمرا، وفي يونيو 2006 أسرت حماس جنديا إسرائيليا اسمه شاليط، وطالبوا بإسقاط سراح فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عنه، لتتم الصفقة ويخرج 1027 معتقلا فلسطينيا من سجون الاحتلال الإسرائيلي بجهود مصرية.