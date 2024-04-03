نشرت وزارة الأوقاف السورية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا، اليوم الأربعاء الموافق اليوم الرابع والعشرون من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 3-4-2024

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 3-4-2024.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاربعاء 3-4-2024

وبحسب الإمساكية التي نشرتها وزارة الأوقاف السورية في أول شهر رمضان، والتي حددت فيها مواقيت الصلاة يوميا على مدار الشهر المبارك، فإن أذان الفجر يرفع اليوم الأربعاء الساعة 4:54 صباحا في العاصمة دمشق، وفي محافظة حلب يرفع أذان الفجر الساعة 4:46، وفي محافظة حمص يرفع الساعة 4:50 صباحا.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الأربعاء 3-4-2024

يرفع أذان الظهر في العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء في الساعة 12:38 وفي محافظة حلب يرفع الأذان في الساعة 12:35 وفي محافظة حمص يرفع الأذان في الساعة 12:37.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الأربعاء 3-4-2024

ويأتي موعد أذان العصر في سوريا اليوم، بحسب توقيت العاصمة السورية دمشق الساعة 4:12 مساء، وفي محافظة حلب الساعة 4:10 مساء، وفي محافظة حمص الساعة 4:11 مساء.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأربعاء 3-4-2024

ويرفع أذان المغرب معلنا انتهاء صيام اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك الساعة 6:56 مساء، وذلك وفقاً لتوقيت العاصمة السورية دمشق، وفي محافظتي حلب وحمص يبدأ المسلمون الإفطار الساعة 6:55 مساء.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الأربعاء 3-4-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الأربعاء نحو 14 ساعة ودقيقتين، وذلك في العاصمة دمشق، وفي محافظة حلب تبلغ مدة الصيام نحو 14 ساعة و9 دقائق، وفي حمص مدة الصيام 14 ساعة و4 دقائق.