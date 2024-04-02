يعد موعد أذان المغرب من المواقيت التي يحرص على معرفتها حول العالم خلال الشهر الكريم؛ ليتمكنوا من تحضير مائدة الإفطار وتأدية الصلاة على وقتها، لذا فقد نشرت وزارة الأوقاف السورية موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 2-4-2024.

وتقدم جريدة «الوطن» في السطور التالية موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 2 أبريل، حتى يتمكن المسلمون من تحديد مواقيت الصلاة، والاستفادة من اليوم بأفضل طريقة.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 2-4-202

ويتباين موعد أذان المغرب في سوريا من محافظة لأخرى، إلا أنه يمكن تحديد فيكون موعدها في مخافظة دمشق بتمام الساعة 6:56 مساء، وإليكم مواعيد الصلوات الأخرى:

- الفجر 4:54 صباحا

- الظهر 12:38 مساء

- العصر 4:12 مساء

- العشاء 8:36 مساء

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم بحلب

فيما يرفع أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-4-202 في محافظة حلب، بتمام الساعة 6:54 مساء، بينما يكون موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:46 مساء، وموعد صلاة الظهر الساعة 12:35 مساء، والعصر في الساعة 4:10 مساء، والعشاء 8:24 مساء.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 2-4-202 بحمص

يستعد المسلمون في حمص لتناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:56 مساء، بينما تكون صلاة الفجر في تمام الساعة 4:50، والظهر الساعة 12:37 مساء، والعصر الساعة 4:11 مساء، والعشاء في تمام الساعة 8:25 مساء.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الثلاثاء 2-4-202

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية لدى سوريا، أن عدد الساعات اتي سيتوجب على المسلمين الصيام فيها خلال اليوم بشهر رمضان هي نحو 13 ساعة و29 دقيقة ويختلف من محافظة إلى أخرى.