نشرت وزارة الأوقاف السورية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا، اليوم الثلاثاء، الموافق اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة، وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 2-4-2024.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 2-4-2024

بحسب الإمساكية التي نشرتها وزارة الأوقاف السورية في أول شهر رمضان، والتي حددت فيها مواقيت الصلاة يوميا على مدار الشهر المبارك، فإن أذان الفجر يرفع اليوم الثلاثاء معلنا عن بدء صيام يوم الثالث والعشرون من رمضان الساعة 4:54 في العاصمة دمشق، وفي محافظة حلب يرفع أذان الفجر الساعة 4:45، وفي محافظة حمص يرفع الساعة 4:43.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يرفع أذان الظهر في العاصمة السورية دمشق الساعة 12:38، وفي محافظة حلب يرفع الساعة 12:35، أما في حمص فيرفع الساعة 12:31.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يكون موعد أذان العصر في العاصمة دمشق اليوم الساعة 4:12، وفي محافظة حلب يرفع الساعة 4:10، أما في حمص فيرفع الساعة 4:05.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يرفع أذان المغرب معلنا عن انتهاء صيام يوم الثالث والعشرون من رمضان، والبدء في الإفطار بالعاصمة دمشق الساعة 6:57، وفي محافظة حلب يرفع الساعة 6:55، أما في حمص فيرفع الساعة 6:50.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الثلاثاء 2-4-2024

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الثلاثاء، بحسب توقيت العاصمة دمشق، سيكون 14 ساعة ودقيقتين، ويختلف ذلك من محافظة إلى أخرى، فيما يزيد وقت الصيام يوميا نحو دقيقة أو دقيقتين.