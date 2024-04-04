عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تحت عنوان «المسابح المصرية.. منتجات يدوية بديعة يزداد الإقبال عليها في رمضان».

وذكر التقرير أنّه على جانبي أزقّة وحواري القاهرة التاريخية في مصر، تمتلئ محلات وأكشاك بمسوقين جاء بعضهم لفحص حبات المسابح المصنوعة يدويًا لدى المحلات المتخصصة في بيع الأحجار الكريمة بكل أنواعها وأشكالها.

وتابع التقرير: «تلقى المسابح التي تستخدم أساسًا في العبادة شعبية على مدار العام، لكنها تحظى باهتمامٍ خاصٍ، وإقبالٍ متزايد خلال شهر رمضان، فالمسابح المصرية يُنتجها حرفيين موهوبين، وتتمتع بتفاصيل جمالية لا تُضاهيها مثيلتها في العالم.

وأوضح أنّ مهنة صناعة المسابح قديمة ومتوارثة بين الأجيال، وتشتهر مصر بامتلاكها لأمهر الحرفيين بهذا المجال.

وأكد التقرير أنّ المسابح المصرية لها رواج يمتد إلى خارج مصر، ويأتي لها محبو اقتناء الأحجار الكريمة للحصول عليها، والاحتفاء بجودتها إذ إنّها حرفة يدوية تحتوي على الكتثر من التفاصيل التي تعود لمئات السنين.