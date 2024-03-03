«مصر بتتكلم حرفي».. النسخة الـ66 لمعرض ديارنا تضم معروضات لـ450 من الحرفيين

«مصر بتتكلم حِرَفى»، شعار الدورة الـ66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، ويقدم المعرض هذا العام، باقة ميزات جديدة لعارضيه ورواده، وشهد إطلاق بطاقة «حرفى» لصنايعية مصر لإتاحة مزايا مصرفية وتشغيلية وتسويقية للحرفيين وتعزيز حمايتهم التأمينية والاجتماعية، فضلاً عن توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والمجلس التصديرى للحرف اليدوية، ومؤسسة النداء، لإنشاء مصنع يضم 800 عامل لصناعة السجاد اليدوى.

رسخ معرض «ديارنا» فى نسخته الحالية، توجه الدولة المصرية نحو التمكين الاقتصادى للمواطنين، خاصة الأسر المنتجة، وللحرفيين الذين حافظوا على التراث المصرى الأصيل بحرفه اليدوية التى يصل عمرها إلى آلاف السنين، إذ يشهد العالم كله على أن الجمال والفن أصله مصرى، لذا شهد المعرض عرض أزياء للملابس التراثية، وعروضاً فنية لفرقة فنون شعبية من محافظة البحر الأحمر.

وقد ضم المعرض معروضات 450 من الحرفيين، لتنجح الفترة الأولى منه التى بدأت من 23 فبراير حتى الأول من مارس الجارى، لتُبشر بنجاح الفترة الثانية التى تستمر حتى يوم 9 مارس، حيث يقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع، كما يستضيف المعرض محافظتى شمال سيناء والبحر الأحمر لتكونا ضيفتى شرف بجانب مشاركة عارضين من «السودان - سوريا - فلسطين - موريتانيا - جيبوتى- الصومال» لعرض ثقافاتهم المتميزة ودعم قضاياهم.

«الوطن» تقدم من خلال ملفها تجارب العارضين من الدول العربية، فضلاً عن المحافظات المصرية ودورها فى تعزيز هوية كل محافظة والترويج لها سياحياً من خلال المنتجات والمشغولات اليدوية، فضلاً عن جهود وزارة التضامن لإنجاح المعرض وتعزيز توجه الدولة نحو التمكين الاقتصادى والذى ظهر جلياً فى توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى بسعر فائدة يتراوح بين 7% و13% وفقاً لشرائح القرض المختلفة لحاملى بطاقة «حِرَفى».