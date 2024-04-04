8 حالات يجوز لها الجمع بين معاشين بنص قانون التأمينات.. أبرزها ذوي الهمم

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين لمختلف الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إذ جاء ذلك تسهيلا على اصحاب المعاشات المختلفة، وتيسيرا على المندرجين تحت هذه الفئة، خاصة بعد زيادة المعاشات الأخيرة، التي وجه بها الرئيس السيسي، وبدأ صرفها منذ مارس الماضي.

حالات الجمع بين معاشين

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن حالات الجمع بين معاشين حددها وأقرها قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يضمن الخاضعين لأحكام القانون من أصحاب المعاشات والمستكفيين للشروط حقهم في الحصول على معاش أو أكثر، إذا كان لهم الحق في ذلك، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حالات الجمع بين معاشين، هي:

- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون .

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

الجمع بين معاشين لذوي الهمم

وأجاب الخبير القانوني عن سؤال هل يحق لذوي الهمم الجمع بين معاشين، قائلا: القانون أعطى الحق لأصحاب المعاشات من فئة ذوي الهمم الحق في الجمع بين معاشين، وذلك حال استيفاءهم بعض الشروط البسيطة، مضيفا أنه يجب أن يكون الشخص مصري الجنسية، الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، توافر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة.