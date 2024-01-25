في 3 نقاط.. قانوني يكشف شروط الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن الدولة المصرية تحمي ذوي الإعاقة بشتى الطرق الممكنة، ويعد المحور التشريعي واحدا من أهم المحاور التي عملت من خلال الدولة لحماية وتمكين ذوي الإعاقة، وفي هذا الإطار منحهم الحق في الجمع بين أكثر من معاش.

شروط الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة

وأوضح أنه وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فهناك بعض الشروط إذا انطبقت على المواطن، يصبح في إمكانه الجمع بين معاشين، أولها أن يكون المواطن مصري الجنسية، أو أن يكون من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل، والشرط الثاني هو أن يكون المواطن حاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والشرط الثالث هو أن تنطبق عليه شروط استحقاق المعاش العام أو الخاص.

وأوضح أنه ورد في نص القانون: «يشترط أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم 79 لعام 1975على حالات الاستحقاق وقواعد وأحكام قانون رقم 148لسنة 2019 على الحالات اللاحقة على ذلك».

المستندات المطلوبة للجمع بين معاشين

ولتحقيق شروط الجمع بين معاشين للأشخاص ذوي الإعاقة، قال المحامي إن هناك بعض المستندات التي لابد من أن يقوم المواطن بتقديم بعض الأوراق والمستندات، وهي تتلخص في كل من بطاقة الرقم القومي وبطاقة الخدمات المتكاملة للمواطن.

وأشار إلى أنه في حال تنفيذ الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة من فئة الأزواج، يجرى مراعاة أن يكون بينهم المعاش المستحق عن نفسه: «في حالة الأزواج، يراعى أن يجمع المواطن بين المعاش المستحق عن نفسه والمعاش المستحق له عن الزوج دون حدود، وفقا للمحددات المعمول بها».