مسلسل جودر الحلقة 10.. نور تقرر الانتقام من ياسر جلال

انتقام شديد تستعد لتنفيذه الساحرة شواهي «نور اللبنانية» من جودر بعد أن طعنها في الجزيرة المسحورة وفك السحر الذي ألقته على ملك جزيرة النحاس منذ سنوات طويلة، وعندما وصلت شواهي إلى شقيقها الكبير تشاجرت معه بسبب نجاح جودر في الهروب منها، وتتواصل الأحداث الليلة من مسلسل جودر الحلقة 10.

مسلسل جودر الحلقة 10

ومع استمرار الأحداث في مسلسل جودر الحلقة 10، كشفت عن خطة شواهي لمطاردة جودر مرة أخرى، خاصة بعد خروجه من الجزيرة المسحورة، والإبحار في طريقه إلى مصر، حيث تقرر الانتقام منه بعد طعنها وأخذ ثأر والدها.

موعد إعادة مسلسل جودر الحلقة 10 على قناة ON E

ويأتي موعد إعادة مسلسل جودر الحلقة 10 على قناة ON E في تمام الساعة 9:45 صباحًا، كما يعرض على ON دراما الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا على نفس القناة، والعرض الأول لمسلسل جودر الساعة 8 مساء على قناة ON E.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، ياسمين رئيس، أيتن عامر، وفاء عامر، وليد فواز، عبدالعزيز مخيون، عايدة رياض، فتوح أحمد.