تقديم مساعدات مالية لـ25 عروسا لإتمام زفافهن في الغربية

سلم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وهاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مساعدات مالية لعدد 25 عروسا يتيمات من الأسر الأولى بالرعاية من قري ومراكز الغربية المختلفة دعما لإتمام زفافهن.

مبادرة فرحة لدعم زواج فتياتها

جاء ذلك ضمن مبادرة «فرحة» التي أطلقتها صناع الخير لإدخال الفرحة على الأسر غير القادرة من خلال دعم زواج فتياتها المقبلات على الزواج واللاتي تعطل زفافهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن ويتم تنفيذ المبادرة في محافظة الغربية في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المحافظة وصناع الخير لدعم الشرائح الأولى بالرعاية.

وهنأ محافظ الغربية العرائس المقبلات على الزواج مثمنا دور مؤسسة صناع الخير للتنمية بالمساهمة فى تزويج الفتيات غير القادرات، مشيرًا إلى أنّ صناع الخير دائمًا ما تكون متواجدة لمساعداة شرائح غير القادرين داخل المجتمع بتقديم منظومة خدمات تنموية مستدامة ومتكاملة.

هدايا التحالف

وأوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مبادرة صناع الخير "فرحة" لدعم إتمام زفاف الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع السادة المحافظين في المحافظات المستهدفة، وتم إهداء كل عروسة من الـ25 عروسة مبلغ مالي 20 ألف جنيه بتكلفة إجمالية نصف مليون جنيه.

وأوضح عبدالفتاح أنّ صناع الخير ومن خلال مبادرة "فرحة" لدعم الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج في إتمام زفافهن نجحت حتى الآن في إتمام زفاف 500 عروسة يتيمة غير قادرة من المحافظات المختلفة.