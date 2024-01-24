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نموذج حل امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالقليوبية.. 20 درجة

كتب:

حسن صالح
04:24 م | الأربعاء 24 يناير 2024
امتحانات الإعدادية في القليوبية

امتحانات الإعدادية في القليوبية

حصلت «الوطن» على نموذج إجابة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، والذي أداه الطلاب، اليوم الأربعاء، حيث تباينت آراء الطلاب حول سهولة الامتحان، بين مجموعة رأت صعوبة جزئيات كثيرة، وآخرين أكدوا أن الامتحان مناسب لكل المستويات، باستثناء جزئيات تتعلق بالمتفوقين. 

انتهاء الطلاب من امتحان الدراسات الاجتماعية

وأوضح عبدالله الشافعي، معلم دراسات اجتماعية لـ«الوطن»، أنه بعد الاطلاع على ورقة الامتحان الرسمية، عقب انتهاء الطلاب من امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم، للفصل الدراسي الأول، تبين أنه في متناول كل الطلابن وأن نسبة الصعوبة فيه 20%، وهي نسبة مناسبة لتمييز مستويات الطلاب والمتفوقين.

وأشار «الشافعي» إلى أن امتحان الفصل الدراسي الأول من 20 درجة، من إجمالي 40 درجة لمادة الدراسات في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، موضحا أن الامتحان جاء متوافقا مع مواصفات الورقة الامتحانية، ومناسب تماما للوقت، وانقسم لأسئلة مقالية واختيارية.

نموذج إجابة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

وأضاف «الشافعي»، أن نموذج إجابة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من واقع الامتحان الرسمي الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية اليوم، جاء كالتالي: 

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية اختتموا اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024، حيث أدى 113262 طالبا وطالبة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، داخل 440 لجنة امتحانية وعبر بعض الطلاب عن ارتياحهم بمستوى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط بينما ابدي البعض الآخر أن الامتحان صعب في تباين الآراء حول المادة.

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بقلم حسن صالح