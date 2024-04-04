«ملوك الدراما» يستعرض مراحل تشويه نادية الجندي بالمكياج في مشوار امرأة

طل الماكيير محمد عشوب، ضيفًا على برنامج ملوك الدراما من تقديم الناقد الفني محمد مسعود، ليكشف سر مراحل التشوه التي كانت تتجسد في مسلسل مشوار امرأة، موضحا أن المؤلف مصطفى محرم، قال له في أول اجتماع لصناع هذا العمل الدرامي، قائلاً «هذا المسلسل نجاحه أو سقوطه في إيدك أنت».

مسلسل مشوار امرأه

أوضح «عشوب»، أنَّ هناك 3 مراحل للتشوه في مسلسل مشوار امرأة، موضحا أن أول مرحلة تكمن في مشهد الزجاج قائلاً «بيدخلوا وشها في إزاز فكان لازم وضع الإأزاز على وشها مباشرة، أول ما نادية الجندي رأت طبق الأزاز خافت في البداية، ولكن وضحت لها أنَّه ليس أزاز هو قطع بلاستك صغيرة تشبه الزجاج، فقمت بوضع المعجون في البداية حتى تلزق هذه القطع».

مراحل التشوه في مسلسل مشوار امرأة

وتابع الماكيير، أنَّ المرحلة الثانية مشهد عندما ذهبت إلى الدكتور بعد التشوه كيف تورم الجرح؟ والمرحلة الثالثة بعد عملية التجميل، مشيرًا إلى أنَّ علاقته بالفنانة نادية الجندي كانت قوي جدا، ولكنها بعد نجاح المسلسل ظهرت في لقاء في أحد البرامج ونسبت كل النجاح لنفسها فقط، ولم تنسب أي شيء لبطل المسلسل الحقيقي وهو الميكاج».