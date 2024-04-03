أستاذ بجامعة عين شمس: جماعة الإخوان انتهت تماما من الوجدان المصري

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن جماعة الإخوان المسلمين انتهت تماما من الوجدان المصري، مثلها مثل جماعة الحشاشين وأي جماعة إرهابية أخرى، فالفكرة الشيطانية في أي زمن تأخذ وقتها ثم تختفي، كما أن المصريين حاليا أصبح لديهم وعي كامل حول حقيقة الإخوان.

وأضاف «لاشين» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه مع انطلاق حركة الاستنارة العامة لتوضيح كافة أفكار الجماعات الإسلامية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، فالمصريين أصبح لديهم قدرة على النقاش، ولن يسلموا عقولهم كما كان الوضع في الماضي، وذلك بفضل المساحة التنويرية التي حدثت في المجتمع المصري خلال السنوات الماضية.

وواصل: عودة الجماعات الإسلامية إلى المجتمع المصري أصبحت مستحيلة، ولن تنجح لعشرات السنين القادمة، فالمصريين لن يسمحوا بذلك مهما طال الزمان.