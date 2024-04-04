اعرف كيفية الحصول على 7 خدمات مجانية من البنوك المصرية

تقدم البنوك المصرية الفترة الحالية خدمات مصرفية مجانية للمواطنين، وتحديدًا منذ يوم 1 أبريل من الشهر الجاري، وحتى يوم 30 أبريل 2024، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، وذلك في إطار دعم البنك المركزي المصري للشمول المالي لاستهداف جميع شرائح المجتمع وتلبية احتياجاتهم.

كيفية الحصول على الخدمات المجانية؟

وللحصول على هذه الخدمات المصرفية المجانية التي نرصدها في السطور التالية سواء من البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة، لابد من زيارة الشخص للفروع الخاصة بهم حسب اختياره للبنك.

خدمات مجانية من البنوك المصرية

- تتيح البنوك المصرية إمكانية فتح حسابات مجانية، سواء جاري أو توفير.

- يمكن للمواطت الحصول على محفظة إلكترونية مجانًا.

- توفر البنوك إمكانية فتح حسابات الشباب مجانًا.

- يمكن إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانًا.

- الحصول على بطاقات الخصم المباشر مجانًا.

- يمكن فتح حسابات النشاط الاقتصادي والشركات مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية وذلك في بعض الحالات.

ويذكر أن المركزي المصري، يسمح للبنوك المصري إمكانية التواجد خارج فروع البنوك للترويج للمنتجات المصرفية والتثقيف المالي للمواطن.