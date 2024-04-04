سحب قرعة نتيجة مسابقة رمضان لليلة القدر للطلبة في شمال سيناء

سحب الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرعة نتيجة المسابقة الرمضانية لليلة القدر لطلبة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، اليوم، في حضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وعزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

مشاركة 110 طلاب في المسابقة

وأكد المحافظ مشاركة 110 طلاب في المسابقة التي نظمتها إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، حيث تم سحب القرعة لعدد 10 فائزين، يحصل كل فائز على مبلغ 500 جنيه مقدمة من ديوان عام المحافظة.

أضاف المحافظ أنه سيتم الاحتفال بيوم اليتيم، غدًا الجمعة، بمناسبة يوم اليتيم التي تحتفل به المحافظة سنويا لتكريمه تأسيًا بنبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام.

تكريم حفظة القران الكريم بسيناء

يذكر أن محافظ شمال سيناء كرم الفائزين أمس في مسابقة الوسيم للقران الكريم، خلال الاحتفال الذي نظمته مؤسسة الوسيم الخيرية بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.