شيرين عبدالوهاب تفجر مفاجأة حول أزمتها: أنا وياسمين عبدالعزيز تعرضنا لنفس الموقف

على مدار الأشهر الماضية، عاشت المطربة شيرين عبد الوهاب، حالة من التخبط والأزمات المتلاحقة التي أثارت قلق محبيها وجمهورها، بين انفصالها وظروفها الصحية الخاصة، والتصريحات المتضاربة التي أوقعتها في فخ مع الجماهير، وخلال استضافتها في أحد البرامج أوضحت حالة الغموض وأجابت على علامات الاستفهام الكثيرة التي أثيرت حولها.. فماذا قالت؟

شيرين عبدالوهاب تكشف مفاجآت حول سبب أزماتها

«ولاد الحرام رمولي سحر في بيتي».. هكذا فجرت شيرين عبد الوهاب مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكدت أن هناك بعض الأشخاص صنعوا لها سحرًا، اكتشفته داخل منزلها، مؤكدة أنها وجدت سُرة من الرمل، توقعت أن يكون مصدرها المقابر، وبداخلها مفتاح لغرفة نومها.

شيرين تتحدث عن أزمة ياسمين عبدالعزيز

وكشفت شيرين عبد الوهاب خلال اللقاء التليفزيوني العديد من الخبايا والأسرار عن حياتها وسبب الأزمات التي مرت بها في الفترة الأخيرة، إذ قالت: «عندما أشعر أن قريني بدأ في إرهاقي، أقوم بتشغيل سورة (ق) من أجل مواجهته، ووجدت سحرًا داخل منزلي، وتلقيت مكالمة لإخباري بأن هناك ثعبان داخل منزلي».

ولم تكتف شيرين بما كشفته عن نفسها في حوارها الأخير، بل تطرقت للحديث عن الأزمة الصحية التي مرت بها الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالإشارة إلى أن بعض الأشخاص أيضًا استهدفوها ووضعوا لها سحرًا أسود، ما جعل حالتها تتدهور في الأزمة الصحية الأخيرة: «كادت أن تفقد حياتها بسبب السحر».

وكانت شيرين عبد الوهاب تعرضت للعديد من الأزمات في الفترة الأخيرة، لعل أبرزها انفصالها عن زوجها السابق حسام حبيب بعد زواج دام نحو 4 سنوات، إلى جانب دخولها مصحة نفسية، فضلًا عن بعض الأزمات التي ربطتها بزوجها السابق قبل الانفصال وبعض أصدقائها.