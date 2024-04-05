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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 5-4-2024

كتب:

إسراء طارق
12:01 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السعودية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5-4-2024.

وفي الفقرات التالية، تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 5-4-2024، لينظم المسلمون أوقاتهم، ويتمكنوا من زيادة الأعمال الصالحة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 5-4-2024

وتتباين مواقيت الصلاة في السعودية حسب المنطقة، إذ يتفاوت شروق وغروب الشمس، إلا أنه يُمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في مدينة الطائف في السطور التالية:

أذان الفجر 4:50 صباحًا.

الشروق 6:8 صباحًا.

الظهر 12:21 مساء

العصر 3:46 مساءً.

المغرب 6:34 مساءً.

العشاء 8:34 مساءً.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 5-4-2024

ويختلف المؤذنون في رفع أذان الفجر حسب المنطقة في السعودية، ويمكن رصد بعض المحافظات كالتالي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في السعودية بمدينة الطائف تمام الساعة 4:46 صباحًا، بينما في الرياض يكون الساعة 4:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الجمعة 5-4-2024

يرفع أذان الظهر في مدينة الطائف بتمام الساعة 12:24، فيما يؤذن لصلاة العصر في الرياض الساعة 11:56 مساءا.

موعد أذان العصر في السعودية الجمعة 5-4-2024

بينما يكون موعد أذان العصر بالطائف في تمام الساعة 3:46، وموعد أذان العصر في الرياض الساعة 3:24 مساء.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 5-4-2024 

يرفع أذان المغرب في الطائف، ليبدأ المسلمون في تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:34 مساء، بينما في مدينة الرياض الساعة 6:11 مساء.

عدد ساعات الصيام في السعودية

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، أن عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و18 دقيقة.

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