كشف الموقع الرسمي لجامعة أم القري بالمملكة العربية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في أنحاء الدولة الشقيقة، مع اهتمام المسلمين بمعرفة أوقات الفروض حتى يمكنهم اغتنام الثواب في العشر الأواخر من الشهر الكريم.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يرفع أذان الفجر معلنا بدء صيام يوم 23 رمضان في العاصمة الرياض، تمام الساعة 4:25 صباحا، بينما في جدة الساعة 4:58، ويرفع في مكة المكرمة الساعة 4:56 صباحا، والمدينة المنورة 4:53 صباحا، ويحل موعد أذان الفجر في الطائف 4:53 صباحا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

فيما يرفع أذان الظهر بالرياض في تمام الساعة 11:57 صباحا، بينما في جدة 12:27 مساءً، وفي مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 12:24 مساءً، وفي المدينة المنورة 12:25 مساءً، ويحل موعد أذان الظهر في الطائف 12:22 مساءً.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويستعد المسلمون لصلاة العصر بالعاصمة الرياض في تمام الساعة 3:25 مساءً، وفي جدة 3:52 مساءً، بينما مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 3:49 مساءً، والمدينة المنورة 3:53 مساءً، ويحل موعد أذان العصر في الطائف 3:47 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وينتهي اليوم 23 من شهر رمضان برفع أذان المغرب في الرياض في تمام الساعة 6:10 مساءً، وفي جدة 6:39 مساءً، بينما مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 6:36 مساءً، وفي المدينة المنورة 6:38 مساءً، ويحل موعد أذان المغرب في الطائف 6:33 مساءً.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويكون متوسط ساعات الصيام بالعاصمة السعودية الرياض نحو 13 ساعة و45 دقيقة.