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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

كتب:

منى سعيد
12:00 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
مواقيت الصلاة اليوم في السعودية

مواقيت الصلاة اليوم في السعودية

كشف الموقع الرسمي لجامعة أم القري بالمملكة العربية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في أنحاء الدولة الشقيقة، مع اهتمام المسلمين بمعرفة أوقات الفروض حتى يمكنهم اغتنام الثواب في العشر الأواخر من الشهر الكريم.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يرفع أذان الفجر معلنا بدء صيام يوم 23 رمضان في العاصمة الرياض، تمام الساعة 4:25 صباحا، بينما في جدة الساعة 4:58، ويرفع في مكة المكرمة الساعة 4:56 صباحا، والمدينة المنورة 4:53 صباحا، ويحل موعد أذان الفجر في الطائف 4:53 صباحا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

فيما يرفع أذان الظهر بالرياض في تمام الساعة 11:57 صباحا، بينما في جدة 12:27 مساءً، وفي مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 12:24 مساءً، وفي المدينة المنورة 12:25 مساءً، ويحل موعد أذان الظهر في الطائف 12:22 مساءً.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويستعد المسلمون لصلاة العصر بالعاصمة الرياض في تمام الساعة 3:25 مساءً، وفي جدة 3:52 مساءً، بينما مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 3:49 مساءً، والمدينة المنورة 3:53 مساءً، ويحل موعد أذان العصر في الطائف 3:47 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وينتهي اليوم 23 من شهر رمضان برفع أذان المغرب في الرياض في تمام الساعة 6:10 مساءً، وفي جدة 6:39 مساءً، بينما مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 6:36 مساءً، وفي المدينة المنورة 6:38 مساءً، ويحل موعد أذان المغرب في الطائف 6:33 مساءً.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويكون متوسط ساعات الصيام بالعاصمة السعودية الرياض نحو 13 ساعة و45 دقيقة.

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بقلم منى سعيد