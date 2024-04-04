يهتم العديد من المسلمين بمعرفة مواعيد الصلاة، حتى يتمكنوا من ترتيب يومهم على أساسها، ويكثرون من الأعمال التطوعية الأخرى كترتيل القرآن، وقراءة الأذكار الصباحية والمسائية، وفي ضوء ذلك أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية لعام 1445، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 4-4-202.

وتستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 4-4-2024، بحسب ما ذكرته وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الخميس 4-4-202

وتتباين مواقيت الصلاة في السعودية حسب المنطقة، إذ يتفاوت شروق وغروب الشمس، إلا أنه يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في مدينة الرياض في السطور التالية:

أذان الفجر 4:51 صباحًا.

الشروق 6:10 صباحًا.

الظهر 12:25 مساء

العصر 3:53 مساءً.

المغرب 6:39 مساءً.

العشاء 8:39 مساءً.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 4-4-202

ويختلف المؤذنون في رفع أذان الفجر حسب المنطقة في المملكة العربية السعودية، ويمكن رصد بعض المحافظات كالتالي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في السعودية بمدينة الرياض تمام الساعة 451 صباحًا، بينما في مكة المكرمة يكون الساعة 4:54 صباحًا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الخميس 4-4-202

يرفع أذان الظهر في مدينة الرياض بتمام الساعة 12:25، فيما يؤذن لصلاة العصر في مكة المكرمة الساعة 12:24 مساء.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الخميس 4-4-202

في حين يكون موعد أذان العصر بالرياض في تمام الساعة 3:53، وموعد أذان العصر في مكة الساعة 3:49 مساء.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 4-4-202

يرفع أذان المغرب في الرياض، ليبدأ المسلمون في تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:39 مساء، بينما في مدينة مكة الساعة 6:37 مساء.

عدد ساعات الصيام في السعودية

وكشفت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، أن عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و18 دقيقة.