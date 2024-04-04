لمحبي الكعك والحلويات.. نصائح للحفاظ على الوزن في عيد الفطر

أيام قليلة تفصلنا على عيد الفطر المبارك، لكن يسيطر القلق على البعض، بسبب خوفهم من زيادة الوزن المحتملة، إذ لا يستطع كثير من محبي الأكل الصحي، مقاومة أكل الكعك والحلويات، خاصة في أول أيام العيد، فهل توجد طريقة للحفاظ على الوزن مع أكل الكعك؟

أسباب زيادة الوزن في العيد

بعد فترة الامتناع عن الطعام، بسبب الصيام في شهر رمضان، يعاني البعض من فتح الشهية المفرط، ويزداد احتياجه للأكل في ساعات النهار، ونتيجة زيادة عدد الوجبات خلال اليوم وقلة الحركة، بسبب الإجازة والتواجد بالمنزل، يحدث زيادة في الوزن بشكل ملحوظ، وفقًا لما أكدته الدكتورة نيرمين عبد التواب استشاري التغذية، في حديثها مع «الوطن».

يعتقد البعض أن تناول كعك العيد، هو السبب الوحيد في زيادة الوزن، لكن هناك أسباب أخرى لهذا الأمر يغفل عنها الكثير، يعد أهمها:

- زيادة وجبات اليوم بشكل مبالغ فيه.

- الإفراط في تناول الكعك.

- النوم لساعات طويلة.

- عدم ممارسة الرياضة أو أي نشاط طوال أيام العيد.

- التفكير الزائد يعطي إحساسا بالجوع.

كيفية الحفاظ على الوزن

الامتناع عن أكل الكعك ليس هو الحل الأمثل، إذ يمكن تناوله لكن بشرط عدم الإفراط فيه، كما يجب ممارسة الرياضة خلال اليوم على الأقل المشي ولو لساعة واحدة، لزيادة نسبة الحرق في الجسم والتخلص من الدهون، إذ يجب تنظيم وجبات اليوم على أن يكون بين كل وجبة الأخرى على الأقل 3 ساعات، بحسب استشاري التغذية.

موعد عيد الفطر المبارك

وفقًا للحسابات الفلكية فإن موعد عيد الفطر المبارك، يكون يوم الأربعاء المقبل، على أن تكون آخر أيام العيد، الجمعة الموافق 12 أبريل الجاري، علما بأن الإجازة الرسمية تبدأ من الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى الأحد الموافق 14 من نفس الشهر.