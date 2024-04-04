السكة الحديد توفر 115 ألف مقعد بالقطارات خلال إجازة عيد الفطر المبارك 

أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، طرح حوالي 115 ألف مقعد إضافي بـ 140 قطار تعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى عربات العلاوة بالقطارات المدرجة بجداول التشغيل اليومي.

وأوضح المصدر، أن الهيئة كثفت من الاستعدادات الخاصة باستقبال العيد بالتنسيق مع جميع المحطات، حيث تم تعميم تعليمات بشأن صيانة القطارات بشكل جيد قبل وبعد التشغيل.

تركيبات القطارات

وقال المصدر لـ «الوطن»، إن الهيئة أجرت حزمة تعديلات في تركيبات القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل.

وأضاف مصدر بالسكة الحديد، أن الهيئة عملت على زيادة منافذ بيع تذاكر القطارات، بجانب إتاحة الحجز على الوسائل الإلكترونية كموقعها الإلكتروني والهاتف المحمول أو من خلال منافذ البيع الإلكترونية أي ماكنيات الدفع الإلكتروني، مشدداً على ضرورة حجز التذاكر قبل استقلال القطار منعاً للتعرض لغرامة فورية.

تعليمات السكة الحديد

عممت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات مهمة للعاملين بجميع المحطات والقطارات بشأن استقبال عيد الفطر المبارك، وهي كالآتي:

- رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

- اتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين.

- تواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل.

- الاشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

- زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.

- تشديد الرقابة على منافذ بيع التذاكر.

- التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء.

- استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد.

- الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة.

- استمرار تكثيف أعمال الصيانة.

- عدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات.

- التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل السفر على الخطوط.