هاجر سعد الدين: سجدت لله شكرا حينما نجحنا في نقل إذاعة القرآن الكريم إلى المسجد الحرام

تحدثت الدكتورة هاجر سعد الدين الرئيس التاريخي لإذاعة القرآن الكريم، عن فكرتها بتحويل إذاعة القرآن الكريم إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى في ليلة الإسراء والمعراج، للمرة الأولى فى تاريخ إذاعة القرآن الكريم، ومردود ذلك بالنسبة للجمهور بعد تنفيذ الفكرة، خلال استضافتها ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على «الراديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب.

وقالت الدكتورة هاجر سعد الدين، «عندما كنت أقوم بتسيير العمل كرئيس لشبكة القرآن الكريم، مكانش لسه طلع القرار أني أبقى رئيس الشبكة، ففكرت وأنا قاعدة وقلت ليه منحتفلش بليلة الإسراء والمعراج، بأننا ننقل صلاة العشاء من مسرى الرسول من الكعبة المشرفة، وفي نفس الليلة من معراج الرسول من المسجد الأقصى».

وأضافت: «دخلت للأستاذ حمدي الكنيسي وعرضت عليه الفكرة، فأندهش وقالي معقولة، قولتله أيوة، وبالفعل الإجراءات تمت بسرعة، كان فيه مذيع اسمه أبو بكر عبد المعطي، كان بيعمل مسابقة في مكة، كلمته، وقلت له ينقل صلاة العشاء من المسجد الحرام، في ليلة الإسراء والمعراج، وسافر مذيع آخر إلى المسجد الأقصى، ونقل صلاة الفجر من المسجد الأقصى، وكانت المرة الأولى في تاريخ الإذاعة أن يتم نقل صلاة من المسجد الأقصى».

وتابعت: «قبل نقل الإذاعة فى اليوم دا، كلموني في كنترول الإذاعة، وقالولي مش عارفين ننقل، قبل أذان العشاء بنصف دقيقة، لقيت الكنترول بيكلمني»، وقالولي: «الحمد لله، ربنا وفقنا وهننقل الإذاعة»، في اللحظة دي رميت التليفون وسجدت لله شكر، وكان لنقل الإذاعة إلى المسجد الحرام في تلك الليلة، مردود كبير بالنسبة للمستمعين».

وأكمل: «الإعلام رسالة، والرسالة تقتضي الأمانة والإتقان والصدق والعمل وتقوى الله سبحانه وتعالى، أهم حاجة إن الإنسان يتقي الله في شغله، يخاف، شغلك دا حياتك، بيتك، أسرتك، تتقي الله فيه في كل شيء، في الموظفين اللي بترأسهم، في زملائك، في زميلاتك».