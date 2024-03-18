هل تم إلغاء شرط الـ6 أشهر لاستخدام البطاقات الجديدة خارج مصر؟.. خبير يجيب

في ديسمبر من العام الماضي 2023، عملت البنوك المصرية على تطبيق قرار إيقاف البطاقات الائتمانية التي تم إصدارها حديثًا أو سيتم إصدارها في الأيام المقبلة للتعامل دوليًا وذلك لمدة 6 أشهر، ويتساءل البعض هل تم إلغاء شرط الـ6 أشهر للبطاقات الجديدة، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأيام الماضية بفتح حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية خارج مصر.

هل تم إلغاء شرط الـ6 أشهر لاستخدام البطاقات الجديدة؟

وذكر الخبير المصرفي وليد عادل، أن القرار الذي تم تطبيقه من قبل البنوك المصرية على إيقاف التعامل خارج مصر بالعملة الأجنبية للبطاقات الائتمانية الحديثة، لازال حتى الآن مستمرة ولا يوجد أي تغيير في ذلك.

وأضاف وليد في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك يعني أن أي شخص يقدم على إصدار بطاقة ائتمانية جديدة، يتم إيقاف التعامل دوليًا له من خلالها، لمدة 6 أشهر، لحين إصدار قرار من المركزي المصري بعكس ذلك.

سبب هذا القرار

وأشار الخبير المصرفي إلى أن هذا القرار كان نتيجة إقبال عدد كبير جدا من المواطنين على فتح حسابات بنكية جديدة من أجل الحصول على بطاقات ائتمانية لاستخدامها خارج مصر لإمكانية السحب بالعملة الأجنبية بسعر البنوك ثم بيعها بالسوق غير الرسمي لذا كان لابد من اتخاذ إجراءات للحد من استغلال البعض لذلك.