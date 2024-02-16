افتتاح 3 مساجد في القليوبية بتكلفة 6.3 مليون جنيه

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح 3 مساجد جديدة اليوم، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه منذ بداية العام وخلال شهر ونصف فقط 6 مساجد، في إطار استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».

خريطة مساجد القليوبية الجديدة

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، في بيان له، أنه افتتح مسجد الشهيد مسعد جميل بمنطقة أرض الجباسات بشبرا الخيمة بمساحة 220 مترا، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف.

كما تم افتتاح مسجد أبوبكر الصديق بمنطقة المنيرة بمدينة القناطر، وذلك بعد عمل صيانة وترميم للمسجد بالكامل مع توسعات بدورات المياه على مساحة المسجد 550 مترا، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 800 ألف جنيه، بالإضافة إلى مسجد الإخلاص بقرية طحانوب بشبين القناطر على مساحة 370 مترا مكون من دورين، وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 3.5 مليون جنيه.

حق الطفل والنشء ورعايته

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة اليوم تناولت «حق الطفل والنشء ورعايته» وأكدت أن الطفل هو المستقبل والهدف والغاية ويمثل المشروع القومي لأي مجتمع، حيث أن الأطفال هم امتداد الآباء ووسائل النفع لهم حتى بعد موت الوالدين.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن الخطبة تناولت اهتمام الإسلام برعاية الطفل حتى قبل اجتماع أبويه عن طريق الزواج، حيث قام الشرع الشريف بحث الزوجين على حسن الاختيار والتدقيق في اختيار الشريك، واشترط الدين والأخلاق وانضباط السلوك الإنساني حال اختيار الزوجين.

كما أوضحت الخطبة اهتمام الإسلام برعاية الطفل حتى وهو في مرحلة كونه جنينا في رحم أمه، فأباح لها عدم الصوم والفطر حفاظاً على صحة الجنين ومراحل نموه مع التوصية بفترة الإرضاع حتى خروجه للحياة في مراحل التربية والتوجيه والإرشاد والتقويم حتى يصير مواطناً صالحاً يبني ولا يهدم ويعمر ولا يخرب.