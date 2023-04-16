أعلنت مديرية أوقاف القليوبية الإنتهاء من تجهيزات ساحات ومساجد العيد مشيرة إلى وصول عدد ساحات وأسماء مساجد صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية إلى 1634 مسجدًا في كافة إدارات المديرية إستعدادا لإستقبال العيد بجانب الساحات في الأماكن العامة بالتنسيق مع الجهات المختلفة في المحافظة

«الوطن» تستعرض عدد ساحات وأسماء مساجد صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية والمقرر إقامتها في 1643 مسجدا من المساجد الكبرى على مستوى المحافظة حيث تنطلق صلاة العيد بالتكبيرات يليها صلاة العيد بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة ثم خطبة العيد.

ضوابط وموعد صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية

أوضح وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية انه تم التنبيه علي تنفيذ ضوابط الصلاة من خلال أئمة مساجد وساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية حيث تبدأ الشعائر بدء من تكبيرات العيد ليتم أداء الصلاة وفق التوقيت المحلي ومعهد البحوث الفلكية التي أعلنت ان صلاة العيد في القليوبية بعد شروق الشمس بثلث ساعة أي في تمام الساعة 05:47 بالتوقيت المحلي للعاصمة بنها

عدد ساحات وأسماء مساجد صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية

أوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية يصل إلى 1643 مسجدا بخلاف الساحات مع الجهات المختلفه مشيرا في بيان له إلى أن أسماء مساجد صلاة عيد الفطر المقرر أداء الصلاة بها كالتالي: