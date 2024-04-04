مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 25.. مختار يعرض على مي العيش معهم بالمنزل

ضمن أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 25، تطورت أحداث المسلسل بشكل كبير، بعدما رفض مختار بيع منزله، رغم عرض عليه 250 مليون جنيه، من شركة يحيى شاكر.

مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 25

بأحداث تشويقية، جاء ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25، تكليف مختار أبو المجد لشقيقته مديحة «نشوى مصطفى، بعرض استضافة مدام مي حلا شيحة في منزله، حيث أنها لم نجد لها مسكن، بعدما طلب طليقها محمد محمود عبد العزيز أن تترك منزلها.

مسلسل امبراطورية ميم

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم، استضافة مايان السيد بمنزلهم، بعدما قررت أن تترك منزلها بسبب خناقة مع صديقتها، وتساعد مروان نور خالد النبوي على إقناع مختار بييع منزلهم خاصة أن المقابل المادي أصبح 250 مليون جنيه.