تراجع أسعار حديد التسليح في الأسواق.. اعرف أرخص الأنواع

شهدت أسواق حديد التسليح، تراجعًا كبيرًا منذ استقرار سعر صرف الدولار في البنوك مسجلا 47 جنيهًا، وفق آخر تحديث اليوم لسعر الدولار في البنك المركزي، ليتراجع سعر طن الحديد قرابة 35% من ثمنه إذ سجل نحو 38 ألف جنيه بالنسبة للحديد الاستثماري مقارنة بما كانت عليه الأسعار نهاية شهر فبراير الماضي بنحو 64 ألف جنيه.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

تنشر «الوطن» آخر تحديث في أسعار حديد التسليح اليوم وفق المعلن من المصانع والشركات وهي كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس، 38 ألف جنيه للطن.

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد عز اليوم، 44 ألفًا و300 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي

- سعر طن حديد المراكبي، سجل 40 ألفًا و100 جنيه.

- سجل سعر طن حديد عطية 40 ألفًا و100 جنيه.

أسعار حديد التسليح

- سعر حديد العشري، سجل 40 ألفًا و100جنيهً.

- سعر حديد المصريين اليوم نحو 40 ألفًا و400 جنيه.

- سعر حديد المعادي 38 ألف جنيه للمستهلك.

- سجل حديد الكومي، 40 ألفًا و100 جنيه.

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم 40 ألفًا و200 جنيه.

- سعر طن حديد العتال 43 ألفًا و100 جنيه.